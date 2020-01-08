Bu çeşmeden çorba akıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu çeşmeden çorba akıyor - Son Dakika

Bu çeşmeden çorba akıyor

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde soğuk kış günlerinde vatandaşlara çeşmeden sıcak çorba ikram ediliyor.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde soğuk kış günlerinde vatandaşlara çeşmeden sıcak çorba ikram ediliyor.


Turhal Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil çeşmenin musluğundan su değil sıcak çorba akıyor. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı ilçede vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hizmet veriliyor. Soğuk kış günlerinde bölgenin en büyük pazar yerinde pazarcı esnaflarına, alışverişe gelen vatandaşlara, köylerinden ürünlerini satmak için gelen çiftçilere her hafta farklı bir çorba çeşidi ikram ediliyor. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, her hafta yaklaşık bin kişiye çorba ikram ettiklerini belirterek, "Belediye olarak soğuk havalarda vatandaşlarımıza paylaşma kültürümüzün bir parçası olarak çorba ikramı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan oldukça güzel dönüşler aldık. Bu anlamda paylaşmanın hazzını yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Turhal Belediyesi, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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