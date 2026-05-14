Ayı Gülü Açtı, Koparana 840 Bin TL Ceza
Ayı Gülü Açtı, Koparana 840 Bin TL Ceza

Ayı Gülü Açtı, Koparana 840 Bin TL Ceza
14.05.2026 10:26
Ayı Gülü Açtı, Koparana 840 Bin TL Ceza
Kazdağı Milli Parkı'nda açan endemik şakayık çiçekleri, fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekerken, zarar verenlere 840 bin TL ceza kesiliyor. Bu nadide çiçekler, her yıl sadece 20 gün boyunca canlı kalıyor.

Dünyanın oksijen depolarından biri olan Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte en nadide misafirlerini ağırlıyor. 

Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yüksek rakımlarda boy gösteren ve koruma altında bulunan endemik şakayık (Paeonia mascula) çiçekleri, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Kazdağı Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında ve bin metrenin üzerindeki bölgelerde yetişen şakayıklar, yılda bir kez açıyor ve çiçekleri yalnızca 20 gün boyunca canlı kalıyor. Ender bir bitki türü olması ve kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa fotoğrafçılarının bir yıl boyunca beklediği bu anlar, dron ve profesyonel makinelerle kayıt altına alınıyor.

"HER YIL KADRAJIMIZA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şakayıkların etkileyici güzelliğini görüntülemek için dağlara çıkan doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, bitkinin önemini şu sözlerle anlattı:

"Bugün şakayık çekmeye geldik. Diğer adı ayı gülü. Kazdağları'nın belli bölgelerinde belli bir dönemde açıyor ve sadece 20 gün açık kalıyor. Bunlar çok ender bitkiler. Her yıl bunları mutlaka çekmeye, fotoğraf kadrajımıza almaya çalışıyoruz. O yüzden bugünümüzü şakayıklara ayırdık."

ZARAR VERENE REKOR CEZA

Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı koruma altında bulunan ayı güllerine yönelik her türlü müdahale ağır şekilde cezalandırılıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde, bu endemik bitkiyi kökünden sökene, koparana veya biyolojik yapısına zarar verene 2026 yılı itibarıyla 840 bin TL tutarında çevre cezası kesiliyor.

Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları ve yürüyüş gruplarını bu nadide türün geleceği için sadece seyretmek ve fotoğraflamakla yetinmeleri, bitkilere hiçbir şekilde dokunmamaları konusunda uyarıyor. 

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Doğa, Son Dakika

