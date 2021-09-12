Cağ kebabından sonra şimdide cağ dondurma - Son Dakika

Cağ kebabından sonra şimdide cağ dondurma

ERZURUM - Erzurum'da cağ kebabından sonra cağ dondurma Erzurumlulardan tam not aldı.

Erzurum Cumhuriyet caddesinde bir işletme cağ kebabı şeklinde yaptığı dondurmayı vatandaşlara ikram etti. Tahta çubuklara cağ şeklinde kestikleri dondurmayı ikram eden dondurma işletmecisi Osman Kocaoğlu, "Cağ kebabı olurda cağ dondurma olmaz mı" dedi.

Cağ şeklinde dondurmayı keserek vatandaşlara ikram eden Osman Kocaoğlu, "Bu dondurma 4 saat beklese bir şey olmaz. Maraş'ın dondurması Erzurum'dan meydan okuyoruz" dedi.

Cağ dondurmayı yiyen Erzurumlular ise "Cağ kebabı gibi cağ dondurması da çok lezzetli. Herkese cağ dondurma tavsiye ediyoruz" dedi.