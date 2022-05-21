Bu da yılanların çiftleşme dansı: Engereklerin bu ilgi çekici anı Kahramanmaraş'ta görüntülendi - Son Dakika
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Bu da yılanların çiftleşme dansı: Engereklerin bu ilgi çekici anı Kahramanmaraş'ta görüntülendi

21.05.2022 15:55

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak kabul edilen koca engerek yılanlarının çiftleşme dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çiftleşme sırasında 1,5 metre uzunluğundaki dişi ve erkek engereklerin birbirine sarıldığı görüldü. İşte o anlar...

Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendisini göstermeye başladı. Yılanlar, türlerine göre farklılık gösterse de genellikle bu dönemlerde üremek için eş bulma çabasına giriyor. Erkek ve dişi yılanın birbirine sarılarak kur yapmaları ya da iki erkek yılanın tek dişi için rekabet etmesi 'dans' gibi görülse de çiftleşmenin en farklı ritüellerinden biri olduğu biliniyor. Bu ritüel, Ekinözü ilçesinde bir vatandaş tarafından kayda alındı.

YILANLARIN ÇİFTLEŞME DANSI YAPTIĞINI GÖRDÜ

Ağaçlık arazide dolaşmaya çıkan bir vatandaş, 2 yılanın çiftleşme dansı yaptığını gördü. İlk kez canlı canlı şahitlik ettiği bu ritüeli görüntülemek isteyen vatandaş, yılanlara çok fazla yaklaşmadan cep telefonunu çıkararak kayıt düğmesine bastı.

BİR YILAN DAHA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Dans eden yılanların ağaçlık arazide gözden kaybolmasının ardından bölgeden ayrılmak isteyen vatandaş, otların arasında bir yılan daha olduğunu fark etti. Yılanın, dans eden diğer yılanların olduğu bölgeye doğru sürünerek gitmesini de kaydetti.

TEK ISIRIĞI BİLE İNSANI ÖLDÜRMEYE YETİYOR

Görüntüleri çektikten sonra araştırma yapan vatandaş, yılanların, tek ısırığının bile bir insanı öldürmeye yeterli olduğu koca engerek olduğunu öğrendi. Dans eden ve boyları yaklaşık 1,5 metre olan iki yılanın da erkek olduğu ve dişi için mücadele ettiği yönünde bilgiye ulaşan vatandaş, diğer yılanın da dişi olduğunun farkına vardı.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan koca engereklerin bu anları ilk kez kayıtlara geçmiş oldu.

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Kaynak: İHA

Ekinözü, Yılan, Dans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu da yılanların çiftleşme dansı: Engereklerin bu ilgi çekici anı Kahramanmaraş'ta görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu da yılanların çiftleşme dansı: Engereklerin bu ilgi çekici anı Kahramanmaraş'ta görüntülendi - Son Dakika
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