Bu Dünyadan Aşık Veysel Geçti"
43 dakika önce
İSTANBUL (AA) Türk Edebiyatı Vakfınca Aşık Veysel'in 46. ölüm yıl dönümü nedeniyle "Bu Dünyadan Aşık Veysel Geçti" paneli düzenlendi.
İSTANBUL (AA) Türk Edebiyatı Vakfınca Aşık Veysel
'in 46. ölüm yıl dönümü nedeniyle "Bu Dünyadan Aşık Veysel Geçti" paneli düzenlendi.
Vakfın Sultanahmet
'teki merkezinde gerçekleştirilen programa, gazeteci Ahmet Özdemir
ve Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer
katıldı.
Dedesiyle anılarını paylaşan Özer, "Dedem baharı çok severdi ve her zaman doğal güzelliklerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederdi. Çok esprili ve yaşama sevinci olan bir insandı. Onun torunu olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.
Dedesinin türkülerinin yıllar geçse de halk tarafından benimsenmeye devam ettiğini, bu duyguların kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Çiğdem Özer, "İnsanların dedemi sahiplenmesinden son derece mutlu oluyorum. O büyük bir kültürel mirastı." dedi. Sivaslı
sanatçılar Özlem Eskimez ve Erdoğan Eskimez ise panel sonrası Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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