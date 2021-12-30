SİNEMA - Hatıra Kutusu - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek.

Joana Hadjithomas ile Khalil Joreige'in yönettiği ve Hassan Akil, Manal Issa, Rim Turki ile Paloma Vauthier'in oynadığı "Hatıra Kutusu", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey, içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia'nın Beyrut'ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia'nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırlarını gün yüzüne çıkarır."