Bu hafta döviz kazandırdı, borsa ve altın kaybettirdi! - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 2.361,77, en yüksek 2.500,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,61 azalarak 2.419,23 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.480 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,33 kayıpla 901,50 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,33 azalışla 6.040 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.514 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.480 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bu hafta ABD doları yüzde 3,47 değer kazanarak 15,4700 liraya, euro ise yüzde 1,35 artışla 16,0350 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,53 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,62 ile "Kıymetli Madenler Fonları ve borçlanma araçları fonları" oldu.