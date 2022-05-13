BIST 100 endeksi, en düşük 2.361,77, en yüksek 2.500,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,61 azalarak 2.419,23 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,33 kayıpla 901,50 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,33 azalışla 6.040 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.514 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.480 liraya çıktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Finans › Bu hafta döviz kazandırdı, borsa ve altın kaybettirdi! - Son Dakika