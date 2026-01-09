Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film

09.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 5 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan "Hizmetçi" yer alıyor.

İşte o filmler:

Hizmetçi

Aynı isimli kitaptan uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı olayları anlatıyor.

Tür: Gerilim, Dram

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Kardeş Takımı 3

Serinin son filminde Aslı ve Serkan, bebek izinlerinden ayrılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak için tüm aile ile birlikte zamanda yolculuğa çıkar. Kahramanlar beklenmedik bir şekilde geçmişe dönerek kendilerini zorlu durumların içinde bulur.

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban

Atalarımızın Efsaneleri

Bir gazeteci, görevi dolayısıyla Yekaterinburg'dan yaban ormanlarının derinliklerinde kaybolmuş bir yerleşime gider ve orada ormanın efendisi hakkında eski bir efsane duyar. Eve döndüğünde ise aniden bu kadim ruhu görmeye ve duymaya başlar; ruh ondan yok olmaya yüz tutmuş fantastik varlıkları kurtarmasını ister. Gazeteci bu çağrıya kayıtsız kalamaz ve Moskova'dan tatil için yanına gelen 12 yaşındaki kızıyla birlikte medeniyetin neredeyse hiç dokunmadığı o uzak diyarlara doğru yola çıkar.

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Yönetmen: Ivan Sosnin

Oyuncular: Yuri Kolokolnikov, Maryana Spivak, Aleksandr Yatsenko

Başka Yolu Yok

Film, 25 yıl çalıştığı iş yerinden çıkarılan Man-soo'nun, işsiz geçen günlerinin ardından rakiplerini ekarte etmeye başlamasını anlatıyor.

Tür: Gerilim, Komedi, Dram, Suç

Yönetmen: Park Chan-Wook

Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon

Ketenpere: Dalavere

Film yapımcısı Kalender, ünlü iş insanı Feza'nın eşi Aydan'la tanışır ve ikiliden bir film projesi için yatırım teklifi alır. Kalender ise asıl niyeti Feza'nın evinde saklandığını iddia ettiği altınlara ulaşmak olduğu için bu teklifi kabul eder.

Tür: Komedi

Yönetmen: Onur Karasu

Oyuncular: Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan

Kaynak: ANKA

Kültür, Sinema, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:05:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.