Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan "Hizmetçi" yer alıyor.
İşte o filmler:
Hizmetçi
Aynı isimli kitaptan uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı olayları anlatıyor.
Tür: Gerilim, Dram
Yönetmen: Paul Feig
Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Kardeş Takımı 3
Serinin son filminde Aslı ve Serkan, bebek izinlerinden ayrılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak için tüm aile ile birlikte zamanda yolculuğa çıkar. Kahramanlar beklenmedik bir şekilde geçmişe dönerek kendilerini zorlu durumların içinde bulur.
Tür: Macera, Komedi, Aile
Yönetmen: Bedran Güzel
Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban
Atalarımızın Efsaneleri
Bir gazeteci, görevi dolayısıyla Yekaterinburg'dan yaban ormanlarının derinliklerinde kaybolmuş bir yerleşime gider ve orada ormanın efendisi hakkında eski bir efsane duyar. Eve döndüğünde ise aniden bu kadim ruhu görmeye ve duymaya başlar; ruh ondan yok olmaya yüz tutmuş fantastik varlıkları kurtarmasını ister. Gazeteci bu çağrıya kayıtsız kalamaz ve Moskova'dan tatil için yanına gelen 12 yaşındaki kızıyla birlikte medeniyetin neredeyse hiç dokunmadığı o uzak diyarlara doğru yola çıkar.
Tür: Macera, Aile, Fantastik
Yönetmen: Ivan Sosnin
Oyuncular: Yuri Kolokolnikov, Maryana Spivak, Aleksandr Yatsenko
Başka Yolu Yok
Film, 25 yıl çalıştığı iş yerinden çıkarılan Man-soo'nun, işsiz geçen günlerinin ardından rakiplerini ekarte etmeye başlamasını anlatıyor.
Tür: Gerilim, Komedi, Dram, Suç
Yönetmen: Park Chan-Wook
Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon
Ketenpere: Dalavere
Film yapımcısı Kalender, ünlü iş insanı Feza'nın eşi Aydan'la tanışır ve ikiliden bir film projesi için yatırım teklifi alır. Kalender ise asıl niyeti Feza'nın evinde saklandığını iddia ettiği altınlara ulaşmak olduğu için bu teklifi kabul eder.
Tür: Komedi
Yönetmen: Onur Karasu
Oyuncular: Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan
