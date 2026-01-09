Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan "Hizmetçi" yer alıyor.

İşte o filmler:

Hizmetçi

Aynı isimli kitaptan uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı olayları anlatıyor.

Tür: Gerilim, Dram

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Kardeş Takımı 3

Serinin son filminde Aslı ve Serkan, bebek izinlerinden ayrılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak için tüm aile ile birlikte zamanda yolculuğa çıkar. Kahramanlar beklenmedik bir şekilde geçmişe dönerek kendilerini zorlu durumların içinde bulur.

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban

Atalarımızın Efsaneleri

Bir gazeteci, görevi dolayısıyla Yekaterinburg'dan yaban ormanlarının derinliklerinde kaybolmuş bir yerleşime gider ve orada ormanın efendisi hakkında eski bir efsane duyar. Eve döndüğünde ise aniden bu kadim ruhu görmeye ve duymaya başlar; ruh ondan yok olmaya yüz tutmuş fantastik varlıkları kurtarmasını ister. Gazeteci bu çağrıya kayıtsız kalamaz ve Moskova'dan tatil için yanına gelen 12 yaşındaki kızıyla birlikte medeniyetin neredeyse hiç dokunmadığı o uzak diyarlara doğru yola çıkar.

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Yönetmen: Ivan Sosnin

Oyuncular: Yuri Kolokolnikov, Maryana Spivak, Aleksandr Yatsenko

Başka Yolu Yok

Film, 25 yıl çalıştığı iş yerinden çıkarılan Man-soo'nun, işsiz geçen günlerinin ardından rakiplerini ekarte etmeye başlamasını anlatıyor.

Tür: Gerilim, Komedi, Dram, Suç

Yönetmen: Park Chan-Wook

Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon

Ketenpere: Dalavere

Film yapımcısı Kalender, ünlü iş insanı Feza'nın eşi Aydan'la tanışır ve ikiliden bir film projesi için yatırım teklifi alır. Kalender ise asıl niyeti Feza'nın evinde saklandığını iddia ettiği altınlara ulaşmak olduğu için bu teklifi kabul eder.

Tür: Komedi

Yönetmen: Onur Karasu

Oyuncular: Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan