Bu Hafta Vizyonda 5 Yeni Film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu Hafta Vizyonda 5 Yeni Film

08.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta gerilim, komedi ve macera türlerinde 5 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Sinema salonlarında bu hafta 5 film izleyiciyle buluşacak.

Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan "Hizmetçi" filmi yeni bir hayat kurmak isteyen Millie'nin, kusursuz görünen Winchester ailesinin yanında çalışmaya başlamasıyla yaşanan gizemli olayları anlatıyor.

Gerilim türündeki filmde yönetmen koltuğunda Paul Feig otururken, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried ve Brandon Sklenar başrolleri paylaşıyor.

"Atalarımızın Efsaneleri"

Macera ve fantastik film severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Atalarımızın Efsaneleri" filminin yönetmenliğini Ivan Sosnin üstleniyor.

Film, bir gazetecinin ormanların derinliklerinde yer alan izole bir yerleşime giderek burada ormanın efendisine ilişkin eski bir efsaneyle karşılaşması ve döndükten sonra yaşadıklarıyla maceraya atılmasını konu alıyor.

"Kardeş Takımı 3"

Serinin üçüncü ve son filmi olan "Kardeş Takımı 3", bebek izinlerini yarıda kesen Aslı ve Serkan'ın, tüm aile ile zorlu maceralara atılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak üzere zamanda geçmişe dönmelerini konu alıyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, senaryosunu Elif Dede'nin kaleme aldığı filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın rol alıyor.

"Başka Yolu Yok"

Gerilim ve komedi türündeki "Başka Yolu Yok" adlı film, 25 yıl boyunca çalıştığı kağıt şirketinden çıkarılan bir adamın, işsiz kaldıktan sonra rakiplerini saf dışı bırakmaya yönelmesini konu alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Park Chan-Wook oturuyor. Oyuncular arasında Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon isimleri yer alıyor.

"Ketenpere: Dalavere"

Başrollerini Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan'ın paylaştığı komedi filmi "Ketenpere: Dalavere", yapımcı Kalender'in, bir film yatırımı bahanesiyle dahil olduğu büyük bir dolandırıcılık planının kontrolden çıkmasıyla, taraflar arasında kurulan tuzakların yol açtığı sürpriz gelişmeleri konu alıyor.

İlk filmi 2017'de izleyiciyle buluşan "Ketenpere"nin devam filminin yönetmen koltuğunda Doğuş Onur Karasu oturuyor.

Kaynak: AA

Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyonda 5 Yeni Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:02:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyonda 5 Yeni Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.