Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Fragman

Hepimizin merakla beklediği sinema filmlerinin yanı sıra birçok dizi de beklenilenler arasında ve sinema dünyası için bir hayli verimli geçen 2019'da birkaç günde bir yeni fragmanlara rastlayabiliyoruz.Bu hafta yayınlanmış olan ve mutlaka izlemeniz gerektiğini düşündüğümüz 10 yapımın fragmanını sizler için derledik.10. Unicorn StoreCaptain Marvel'dan tanıdığımız Brie Larson 'un başrolünü üstlendiği ve yine Marvel filmlerinden tanıdığımız Samuel L. Jackson 'ın da rol aldığı Unicorn Store, çocuk ruhlu bir kadının yaşam hikayesini ele alıyor. Netflix'te yayınlanacak olan Unicorn Store, 5 Nisan 'da izleyiciyle buluşacak.9. The Last Black Man in San FranciscoYapımcı listesinde Brad Pitt 'in de olduğu müzikal tarzdaki yapım, Joe Talbot'un yönetmenliğinde 14 Haziran'da yayınlanacak.8. John Wick : Chapter 3 - ParabellumBaşarılı oyuncu Keanu Reeves 'in efsaneleşmiş filmi John Wick, üçüncü bölümüyle de izleyenleri aksiyona doyurmayı planlıyor. Summit Entertainment'in yapımcılığını üstlendiği yapım, 16 Mayıs'ta vizyona girecek.7. Toy Story 4Koca bir neslin hatta yetişkinlerin bile severek izlediği Toy Story serisi, dördüncü filmiyle geri dönüyor. Pixar Stüdyoları tarafından çekilen eğlenceli animasyon filmi 20 Haziran'da vizyona girecek.6. Our Planet David Attenborough 'un anlatımıyla ekranlarda olacak olan Our Planet, içinde bulunduğumuz gezegeni başka bir açıdan görmemize yardımcı olacak. Beklentileri yükselten belgesel 5 Nisan'da yayınlanacak.5. Once Upon a Time in HollywoodBaşarılı yönetmen Quentin Tarantino 'nun yazıp yönettiği Once Upon a Time in Hollywood, Leonarda Di Caprio , Brad Pitt ve Margot Robbie 'yi bir araya getiriyor. Merakla beklenen film 26 Temmuz'da vizyona girecek.4. Stranger Thingsİlk iki sezonuyla izleyenleri içine çekmiş olan Stranger Things, bilim kurgu ve korku kategorilerini başarılı bir şekilde birleştiriyor. Netflix'in orijinal yapımlarından biri olan Stranger Things'in yeni sezonu 4 Temmuz'da yayına girecek.3. Lucy in the SkyFirst Man'in alternatif yapımı olarak tanımlanan Lucy in the Sky, Lisa Nowak'tan esinlenilerek çekildi. Filmin çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi verilmiş değil.2. The Chilling Adventures of SabrinaNetflix'in sevilen yapımı The Chilling Adventures of Sabrina, gerilim anlamında oldukça yeterli bir yapım olarak yeni sezonuyla bizleri karşılayacak. The Chilling Adventures of Sabrina, 5 Nisan'da yayında olacak.1. Deadwood: The Movie Game of Thrones ve birçok kaliteli yapımdan tanıdığımız HBO'nun yeni filmi Deadwood, 31 Mayıs'ta yayınlanacak. Filmin başrolünü başarılı oyuncu Ian McShane üstleniyor.