Bu ilçenin "kara yazısı" görevlendirmeyle değişiyor - Son Dakika

Bu ilçenin "kara yazısı" görevlendirmeyle değişiyor

24.11.2020 11:25

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirme sayesinde hizmetlerin ulaştığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde, caddelerden sokaklara, parklardan yollara, eğitimden spora ve sağlıktan yaşama kadar büyük bir değişim yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirme sayesinde hizmetlerin ulaştığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde, caddelerden sokaklara, parklardan yollara, eğitimden spora ve sağlıktan yaşama kadar büyük bir değişim yaşanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Temmuz 2019'da görevden uzaklaştırılan eski Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine önce Eski Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, ardından da 18 Kasım 2019'da ilçeye yeni atanan kaymakam Abdulgani Mağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Mağ, yaklaşık 30 bin nüfuslu ilçe halkını hak ettiği hizmetle buluşturmak için 1 yıldır yoğun çalışma yürütüyor. Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veren Mağ, gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçe sakinlerinin takdirini kazanıyor. Görevlendirme ile adeta "kara yazısı" değişen ilçede hizmetlerini sürdüren Mağ, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek samimi ilişkiler kurması sebebiyle de halkın beğenisini topluyor. İlçede görevlendirme sonrası yaşanan değişim ilk başta Karayazı'nın girişinde hissediliyor. Bisiklet yolu, ağaçlandırma ve ışıklandırmayla adeta bir şehir görüntüsüne kavuşan ilçe genelinde belediye görevlilerince sokak, cadde, park, bahçe ve yollarda da hummalı çalışmalar yürütülüyor. Kırsaldaki mahalle ve ilçe merkezi ayrımı yapılmadan yoğun şekilde bir yıldır vatandaşa götürülen hizmet adeta ilçenin çehresini değiştirdi. Karayazı'nın daha güzel bir çehreye kavuşabilmesi için Mağ yönetimindeki belediye personelinin gayretleri devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulgani Mağ, AA muhabirine, ilçede 18 Kasım'da hem kaymakam hem de belediye başkan vekili olarak göreve başladığını söyledi. Atanır atanmaz çok hızlı şekilde ilçenin hem sosyolojik hem de ekonomik kalkınması adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mağ, "Devletimizin göndermiş olduğu imkanların tamamını halkımıza nasıl sunarız bunun derdiyle dertlendik, plan programını yaptık. Kayyumun görevi, devlet tarafından gönderilen kaynakların tamamıyla halkımıza ve ilçemize aktarılmasını sağlamaktır. Bunun için görevlendirildik." dedi. Belediyeyi yüklü miktarda borçla devraldıklarını ve bu borcun kapatılması sonrası projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Mağ, Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Bakanı Mehmet Sekmen'in desteklerini her zaman gördüklerini belirtti. - Çamurlu yollarına 100 kilometre sıcak asfalt döküldü İlçede özellikle yol noktasında bir ihtiyacın olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Mağ, şunları kaydetti: "490 kilometrelik yol ağımızın bu sene 100 kilometrelik kısmını, hem bu coğrafyanın kışına uygun hem de daha maliyetli olan sıcak asfaltla kapladık. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle diğer ilçelerin üç katına yakın, bu sene ilçemize asfalt kazandırdık. Özellikle çamurlu olan kırsaldaki mahallelerimizin iç yollarında çalışma yaparak yaklaşık 15 mahallemizin çamurdan kurtulmasına vesile olduk." Mağ, ilçede yaklaşık 7 bin öğrenci ve 500 civarında da eğitim kadrosunun bulunduğuna işaret ederek, "Sosyolojik ve ekonomik olarak burası genç nüfusa sahip bir ilçemiz. Maalesef terörle anılan bir ilçe olması adına biz gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projeler gerçekleştirmenin yolunu tuttuk." ifadesini kullandı. - Okula gidemeyen kız çocukları okula kazandırıldı "Özellikle kırsal mahallelerde yapılan taramayla okula devam etmeyen kız öğrencilerin tespitini yapıp bunları okula kazandırdık." diyen Mağ, kayyum belediyenin imkanlarından faydalanarak kaynak kitap noktasında 8 ve 11'nci sınıfta sınava girecek öğrencilere kaynak kitabı sağladıklarını, bunun karşılığında da ciddi başarılar elde ettiklerini aktardı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mağ, eğitimde kentteki 20 ilçe içerisinde 18'inci sırada olan ilçenin en son yapılan sınavlarda 11'e kadar yükseldiğini, hedeflerinin ilk 5 olduğunu vurguladı. - "Çocuklarımıza daha güzel olan hayatı sunmaya çalıştık" "Geçen sene ilçede fen lisesini kazanan öğrenci 14 iken bu sene 32 öğrencimizi fen lisesine yerleştirdik. Yanında 70 öğrencimiz de nitelikli okullara yerleşti." ifadelerini kullanan Mağ, şöyle devam etti: "Liseden mezun ettiğimiz çocuğumuzun yüzde 40'ını üniversiteye yerleştirmiş olduk. Çocukların devletiyle ve milletiyle, Erzurum ile bir aidiyet duyması adına kırsal mahallelerimizde bulunan köy okullarımızın hepsini 'Erzurum Gezisi' dediğimiz, tarihiyle, kültürüyle buluşması adına Erzurum gezileri düzenledik. Çocuklarımız, böylece tarihi ve kültürüyle birleşti. Bir tarafta terörün vaat ettiği o kötü ve ölüm olan bir seçenekten ziyade çocuklarımıza daha güzel, daha iyi olan bir hayatı sunmaya çalıştık. Bunun da çok faydasını gördük. İlk defa Erzurum'u, farklı mekanları gören çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk."

Bu ilçenin kara yazısı görevlendirmeyle değişiyor
Bu ilçenin kara yazısı görevlendirmeyle değişiyor
Bu ilçenin kara yazısı görevlendirmeyle değişiyor
Bu ilçenin kara yazısı görevlendirmeyle değişiyor

Melike Göksu, Karayazı, Erzurum, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu ilçenin 'kara yazısı' görevlendirmeyle değişiyor - Son Dakika


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