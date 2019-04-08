Bu Kermes Kanser Hastaları İçin

Kermesteki ürünlerin satışından elde edilen gelir, kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi öğrenci burslarına aktarılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Kanser hastaları ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda kermes düzenlendi. Kermeste yer alan ürünlerin satışından elde edilen gelir, kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi öğrenci burslarına aktarılacak. Düzenlenen kermes hakkında bilgi veren Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı Başkanı Saadet Koşmaz, "Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı olarak kanser hastaları ve hasta yakınlarını destekliyoruz. Maddi durumları yerinde olmayan hastalarımıza her türlü desteği veriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen hastalarımıza radyasyon tedavileri sırasında konaklama yeri temin ediyoruz. Ulaşım olsun, maddi anlamda olsun destek veriyoruz. Tıp Fakültesinde okuyan başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Şu an itibariyle 18 öğrencimiz var. Kültürel ve sosyal faaliyetlerimiz de oluyor. Öncelikli hedefimiz kanser hastalarını desteklemektir" dedi.

"Cengiz Başkanımız Her Zaman Destek Veriyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür eden BÜKSEV Başkanı Saadet Koşmaz,"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Manevi anlamda bizlere hep destek veriyor. Bugün buradaki kermesimizde gönüllülerimizin yaptığı ürünleri satarak gelir elde ediyoruz. Elde edilen gelir de kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi Öğrenci burslarına aktarılıyor" dedi. Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı Başkanı Saadet Koşmaz kendilerini her anlamda destekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.