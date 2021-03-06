Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı - Son Dakika

Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı

06.03.2021 14:16
Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı, System.String[]

Amasya'da artan korona virüs vakalarına karşı Vali Mustafa Masatlı, il ve ilçe genelinde vatandaşlara "14 gün gönüllü evde kalmaları" çağrısında bulundu.

Amasya'da artan korona virüs vakalarına karşı Vali Mustafa Masatlı, il ve ilçe genelinde vatandaşlara "14 gün gönüllü evde kalmaları" çağrısında bulundu. Vali Masatlı'nın çağrısına destek veren Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kendi karantinalarını Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın çağrısıyla gönüllü uyguladıklarını söyleyen Öz, salgının artmasıyla köy girişine reflektörlü dubaları koyarak köye giriş ve çıkışları kapattığını belirtti. Köy girişinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, köye giriş sebebi soruluyor. Köy içerisinde bulunan "şifalı su" gelen ziyaretçiler sebebiyle kapatıldı.

Amasya il geneli son zamanlarda "çok yüksek riskli" il olarak kırmızı renkte olması sebebiyle il ve ilçe genelinde çok ciddi önlemler alındı. Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy genelinde ev ziyaretlerini ve toplu oturmayı yasakladı.

Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Valimizin genelgesiyle 14 gün gönüllü evde kalma karantinasını istekli olarak şu anda onu uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah halkımız da buna uyar. Bu musibeti başımızdan def ederiz Allah'ın izniyle. Sayın Valimizin 14 gün gönüllü evde kalma çağrısını destekliyoruz. Bu amaçla biz de köyümüzde uygulamayı sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda köyün girişinde arkadaşımız, köy girişinde bizim turistik tesislerimiz olduğu için köy içinde şifalı su bulunduğu için dışardan gelenimiz çok oluyor. Bu misafirlerin ateşlerin ölçerek kontrollü bir şekilde girişlerini çıkışların sağlamaya çalışıyoruz. Umarım hep birlikte devlet büyüklerimizin bize verilen talimatlarıyla bu musibeti Allah'ın izniyle başımızdan atarız. Evlere gitme, misafirlikleri tamamen yasakladık. Köy içinde toplu halde gezme yasak. Bakkallarda ve marketlerde, manavlarda alışverişlerde eldiven, maske mecburi. Hijyen mecburi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

İzzet Öz, Boraboy, Amasya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı - Son Dakika


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