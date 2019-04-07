Bu Köyde Muhtarlık 45 Yıldır Sırayla El Değiştiriyor

Batman
'ın Kozluk
ilçesine bağlı Yedibölük köyünde seçimlerde yaşanacak tartışma ve kavgaların önüne geçebilmek amacıyla 45 yıldır yürütülen uygulamaya göre, muhtarlık aileler arasında sırayla el değiştiriyor.
Kozluk ilçesinin 150 haneli Yedibölük köyünde muhtarlık seçimi için 45 yıl önce başlatılan uygulama, gelenek haline geldi. Köyde ileri gelen 3 ailenin adayı dönüşümlü olarak muhtarlık için aday oluyor.
Bu uygulama ile köyde seçimlerde yaşanacak tartışma ve kavgaların da önüne geçiliyor. Köyde her seçim döneminde ailelerin belirlediği aday, tek muhtar adayı olarak seçimlere giriyor, tüm köyün oyunu alarak muhtar seçiliyor. Bu gelenek 45 yıldır bozulmadan devam ediyor.
Seçimi sorunsuz bir şekilde atlatan köy sakinleri de uygulamadan memnun.
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Tahsin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönem kendi ailelerinin sırası olduğunu, diğer ailelerin de oyunu alarak muhtar seçildiğini söyledi.
Alp, "Her üç dönemde bir bana, yani aşiretimize sıra geliyor. Herkes bu durumdan memnun. Köyümüzde hiçbir seçimde aday ben olacağım tartışması yaşanmaz. Her seçim barış ve huzur içinde geçer." dedi.
Yedibölük köyünde oturan Seyfettin Tekin de köylerinde 45 yıldır devam eden uygulama ile her seçim döneminde bir ailenin adayının muhtar olduğunu, bu uygulamadan köy halkının memnun kaldığını söyledi.
Burhan Emen
ise bu gelenekleri sayesinde hiçbir seçim dönemi kargaşa ve huzursuzluk yaşanmadığını, diğer köylerin de kendilerini örnek almasını istediklerini belirtti.