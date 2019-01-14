Son Dakika Haberleri: Bu Mahkemede Herkes Öğrenci

Bu Mahkemede Herkes Öğrenci

1 saat önce

Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, derslerini okulda oluşturulan mahkeme salonunda görüyor.

Bu Mahkemede Herkes Öğrenci, System.String[]
Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, derslerini okulda oluşturulan mahkeme salonunda görüyor. Cübbelerini giyen öğrenciler, bir ders hakim, bir ders savcı ve bir derste ise zabıt katibi oluyor.

Yalova ilginç bir eğitim modeline ev sahipliği yapıyor. Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2015/2016 eğitim ve öğretim yılında hizmete giren adalet bölümü adliyelere ara elaman yetiştiriyor. Bu bölümdeki öğrenciler derslerini okulda oluşturulan mahkeme salonunda görüyorlar. Bir mahkeme salonunun bire bir aynısı olan adalet laboratuvarında tek fark ise hakimin, savcının, zabıt katibi, avukat ve hatta sanığın bile öğrenci olması. Derste önce hakim suçluya yöneltilen suçu bildiriyor. Savcı ise mütalaada bulunuyor. Sanık savunmasını yaparken, avukatlar da müvekkillerini savunuyor. Bütün bunlarsa zabıt katiplerince kayıt altına alınıyor.

Bölüm hakkında bilgi veren Okul Müdürü Sevda Altan, "Adalet laboratuvarımız 2015/2016 eğitim ve öğretim yılında kuruldu. Bu sektörde bir istihdam açığı olduğunu gördük ve bu bölümü oluşturduk. 2017/2018 eğitim ve öğretim yılında ilk mezunlarımızı verdik. Bu mezunların istihdamını görmekten de büyük bir mutluluk duyduk. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz liseyi bitirip KPS sınavı sonrasında adliyede zabıt katibi olarak istihdam edilebiliyorlar. Adaletle ilgili ön lisans programlarına da ek puan veriyoruz. Buradan hukuk fakültesine de yatay geçiş imkanları oluyor. Eğitim öğretim aldıkları sürece onlara bir duruşma salonu tahsis etmek istedik. Bu sayede gelecekte yapacakları meslekle ilgili de bilgi sahibi oluyorlar" dedi.

Bölüm öğretmeni Numan Koç, bu sayede öğrencilerin dersleri çok daha kolay özümsediğini dile getirdi. Koç, "Bizler burada çocuklarımıza yüksek yargıyı, ilk derece mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri ile ilgili konuları anlatıyoruz. Buralarda çalışan personelleri ve görevlerini de anlatıyoruz. Çok da faydalı oluyor. Yalova Barosu ve İcra Müdürlüğü ile de koordineliyiz" diye konuştu.

Öğrenciler derslerde çok eğlendiklerini belirterek, "Derslerimizi pratik olarak uygulama şansı yakalıyoruz. Bu da bize öz güven ve ileride seçeceğimiz meslek açısından yardımcı oluyor. Burada derslerimizi daha pratik bir şekilde geçiriyoruz ve zamanın nasıl geçtiğini dahi anlamıyoruz" dediler. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:17:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Mahkemede Herkes Öğrenci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]