Son Dakika Haberleri: Bu Powerbank Neden 250 Tl? (Duracell 10050 Mah)

Bu Powerbank Neden 250 Tl? (Duracell 10050 Mah)

1 saat önce

Duracell 10050 mAh powerbank inceleme videomuzda, şirketin yeni taşınabilir şarj cihazına yakından bakıyoruz.

Duracell 10050 mAh powerbank inceleme videomuzda, şirketin yeni taşınabilir şarj cihazına yakından bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:12 Kaynak: Youtube

Duracell, Genel
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