Bu Powerbank Neden 250 Tl? (Duracell 10050 Mah)
1 saat önce
Duracell 10050 mAh powerbank inceleme videomuzda, şirketin yeni taşınabilir şarj cihazına yakından bakıyoruz.
Duracell
10050 mAh powerbank inceleme videomuzda, şirketin yeni taşınabilir şarj cihazına yakından bakıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:12 Kaynak: Youtube
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