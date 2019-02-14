Son Dakika Haberleri: Bu Takımda Kalmaya Kararlıyız" - Karabük

Bu Takımda Kalmaya Kararlıyız" - Karabük

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Sahipsiz kaldık ama biz saha içinde elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Sahipsiz kaldık ama biz saha içinde elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." dedi.

Taner Öcal, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını, transfer tahtasını açamadıkları için genç oyuncularla mücadele ettiklerini, diğer takımların takviye yapmasıyla aralarındaki makasın daha çok açıldığını söyledi.

Öcal, yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığını anımsatarak, "Sahipsiz kaldık ama biz saha içinde elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Çocuklarla iyi çalışıyoruz. Onlar burada olduğu sürece teknik heyet olarak bu takımda kalmaya kararlıyız. Bizim için kimin ne söylediği önemli değil. Bırakıp gitmek kolay ancak biz çocuklara ve başkana verdiğimiz sözü tutacağız. Bu hafta iyi bir futbol bekliyorum." diye konuştu.

Sakat oyuncularının bulunduğunu belirten Öcal, hakemlerin de Karabükspor'u gözden çıkarttığını ve şu ana kadar 9 puanı hakemler yüzünden kaybettiklerini iddia etti.

Öcal, kulübün geldiği durumun herkesi çok üzdüğünü dile getirerek, kongre kararının hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:08 Kaynak: AA

Hasan Doğan, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor
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