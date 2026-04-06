Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 29 Ocak 2026’da yürürlüğe aldığı borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru süreci sona yaklaşıyor. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların, 29 Nisan 2026’ya kadar bankalara başvurması gerekiyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme iki borç grubunu kapsıyor. Buna göre, kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyen veya borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmeye düşen ihtiyaç kredileri yapılandırma kapsamına alınıyor.

48 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Yapılandırma kapsamında borçlar, ödeme gücüne göre 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz oranı ise aylık yüzde 3,11’i geçmeyecek şekilde sınırlandırıldı. Vatandaşlar, borçlu oldukları bankalara başvurarak kendilerine uygun ödeme planı oluşturabiliyor.

KREDİ NOTU İÇİN KRİTİK DETAY

Yeni ödeme planı kapsamında ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, borçtan kaynaklı kredi risk kaydı güncelleniyor. Bu durum, kredi notu açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

Yetkililer, başvuru süresinin dolmasına kısa süre kala yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. 29 Nisan mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar, yapılandırma fırsatından yararlanamayacak.