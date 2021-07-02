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Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri - Son Dakika

Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri

02.07.2021 14:52

Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri Okulda kurulan kümeste öğrenciler tavuk, horoz, civciv ve hindi besliyor İlk başta hayvanlardan korkan öğrenciler şimdilerde okula gelmek için sabırsızlanıyor Minik elleriyle tavukları besleyip yumurtasını topluyorlar Afyonkarahisar'da bir...

Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri

Okulda kurulan kümeste öğrenciler tavuk, horoz, civciv ve hindi besliyor

İlk başta hayvanlardan korkan öğrenciler şimdilerde okula gelmek için sabırsızlanıyor

Minik elleriyle tavukları besleyip yumurtasını topluyorlar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesine tavuk, horoz, civciv ve hindilerden oluşan bir kümes kuruldu. Çocuklara hayvan sevisini aşılamak amacıyla kurulan kümesteki hayvanları minik öğrenciler her gün elleriyle besliyor.

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi Mevlana İlkokulu Müdürü Osman Yacan tarafından geliştirilen bir proje ile okul bahçesine bir kümes kuruldu. İlk önce bir tavuk ve bir horozdan oluşan kümes ailesi gün geçtikçe büyüdü ve bugün onlarca tavuk, horoz, civciv ve hindilerden oluşan küçük bir çiftlik haline geldi. Okulun bahçesindeki tavuk ve horozlara yem veren minik öğrenciler ilk başlarda korkarak yaklaştıkları civcivleri şimdi ellerine alarak onlarla oynuyor.

Pandemi döneminde okulların kapalı olduğu günlerde bile okula gelerek hayvanları beslemeye devam eden öğrenciler telafi eğitimlerinin verildiği bu ayda en çok hayvanlarla vakit geçirip, tavukların yemini, suyunu verip yumurtalarını toplayarak doğayla iç içe oluyorlar.

"Çocuklar okula gelirken daha mutlu bir şekilde geliyorlar"

Okula kümes kurarak çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı hedefleyen ve bu hedefine de ulaşan Okul Müdürü Osman Yacan, çocukların ilk başlarda hayvanlardan korktuğunu ancak şimdi alışarak hayvanlardan kopamadıklarını dile getirdi. Yacan, "Çocuklara okulumuzda hayvan sevgisini aşılamak, hayvanları sevdirmek ve hatta bazı öğrencilerimiz bazı öğrencilerimiz hayvanlardan korkuyordu ilk başlarda, ön yargılıydı. Ama şimdi alıştılar, hayvanlarla iç içe onları besliyorlar, yemini suyunu veriyorlar. Velilerden gayet olumlu tepki alıyoruz. Hatta okulda çocuğu olmayan aileler bile gelip hayvanları beslemekte yardımcı oluyorlar bize. Çocuklar üzerinde gayet olumlu bir etki gözlemliyoruz. Çocuklarda sorumluluk duygusu gelişti. Biz bunlara küçük yaştan itibaren sorumluluk vermeye başladık. Onların beslenmesi konusunda çocuklar sorumluluk aldılar. Çocukların okulu sevmede hayvan beslemenin de çok büyük katkıları oldu. Öğrenciler okulu daha çok sevmeye başladılar. Çocuklar okula gelirken daha mutlu bir şekilde geliyorlar. Bizimde amacımız zaten oydu" diye konuştu.

"Çocukların sorumluluk duygusu gelişti"

Okul Öncesi Öğretmeni Mine Saban ise çocukların doğayla iç içe olmalarının onların gelişimi açısından çok güzel gelime olduğunu dile getirerek, "Güzel vakit geçiriyorlar buraya geldiklerinde bir şeyler yapmak onları mutlu ediyor. Onlara faydalı olduklarını düşünüyorlar ve hayvan beslemeleri çok daha güzel sonuçlar veriyor" dedi.

Başka bir Okul Öncesi Öğretmeni Burcu İlhan çocukların sorumluluk duygusunun geliştiğini belirterek, "Çocukların hepsi bu kadar yakından, tavuk, horoz ve hindiyle ilgilenmemiş çocuklarda var şehir hayatı olduğu için. O yüzden onların çok hoşuna gidiyor ve çok mutlu oluyorlar bunları gördükçe" diye konuştu.

Anasınıfı öğrencisi Nursare Kanat ise "Hayvanları çok seviyoruz, hep gelip besliyoruz onları. Onlarla oynuyoruz" dedi.

Başka bir Anasınıfı öğrencisi Selim Işık da, "Onları çok evsiyorum, hayvanlarla oynuyorum, yem veriyorum su veriyorum. Daha çok ben horozlara yemek veriyorum ve ayrıca horozlardan hiç korkmuyorum ben" diye konuştu.

Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri
Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri
Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri
Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri

Karahisar, Hindi, Tavuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu tavukların sahibi anasınıfı öğrencileri - Son Dakika


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