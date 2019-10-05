Bu workshoplar, modaseverler için!

İki başarılı iş kadını Hicran Kaya ve Sümeyra Teymur' un girişimleriyle geçen sene Kasım ayında kurulan Qras, sektöre hızlı, arka planda deneyimli ve minimalist bir çizgide giriş yapmıştı. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği Workshop'ların yedincisini bu ay yaptı.

TEMA''RENK KODLARI VE YÜZ TIPLERINE GÖRE EŞARP-ŞAL STILI''

Stilini minimal giyimle yansıtan ve modest fashion tercihlerinde rahatlığından ödün vermeyen kadınlara hitap eden Qras, Bomonti'deki Showroom' unda Modacı ve genç girişimci HicranKaya; Qras' ın güçlü kadınlarını ağırladı. Hicran Kaya' nın''Renk kodları Ve Yüz Tiplerine Göre Eşarp-Şal Stili'' temasını paylaştığı Workshop' ta konuklara bilgi dolu içerikler paylaştı. Silk Home sponsorluğunda gerçekleşen Workshop'ta keyifli anlar yaşanırken, güçlü kadınlar birbirleriyle deneyimlerini paylaşma ve sohbet etme imkanı buldular. Workshop yönetimini yapan Hicran Kaya Workshop'ta, cilt alt tonlarını, cilt tonuna göre seçilmesi gereken şal tonuna, yüz tipinden bağlama tekniğine, hazırlanan kombine göre kullanılacak şalın materyalin önemine kadar bir çok konu üzerine konuştu.

Qras bir giyim markasının yanı sıra gerçekleştirdiği Workshoplarıyla teknik bilgiler ile pratiğe de ışık tutmaya devam ediyor.

WORKSHOPLAR DEVAM EDECEK

Qras kurucu ortakları Hicran Kaya ve Sümeyra Teymur, kadınlara yönelik her türlü projeye destek vereceklerini belirtirken, beş aydır ritüel haline gelen ve Qras markasıyla bütünleşen workshopların hız kesmeden devam edeceğini, her ay farklı bir proje doğrultusunda Qras kadınlarıyla buluşacaklarını ifade ettiler.

Qras ile ilgili daha fazla bilgi için Qras Web sitesini inceleyebilir ve Instagram Qrasstudio hesabını takip edebilirsiniz.