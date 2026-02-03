BUBFA Öğrencilerinden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BUBFA Öğrencilerinden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım

03.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi, 50 ilkokul öğrencisine bot ve mont yardımı yaptı. Proje ile sosyal sorumluluk ön planda.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, "BUBFA ile İyiliği Giydiriyoruz" projesi kapsamında, 50 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine bot ve mont yardımında bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, "BUBFA ile İyiliği Giydiriyoruz" projesiyle 50 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine bot ve mont desteği sağladı. "Bir Botla Umut, Bir Montla Mutluluk" sloganıyla gerçekleştirilen projeyle, öğrencilerin kış mevsimini daha sağlıklı ve güvenli geçirmelerini hedefledi. Gönüllü öğrenciler, bağış toplama ve lojistik organizasyonunu gerçekleştirerek, yardım ürünlerini belirlenen öğrencilere ulaştırdı.

Etkinliğe, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Dekan Yardımcıları Dr. Fatih Çolakoğlu ve Dr. Özkan Demir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Setenay Melek Yurttabid ile BUBYO Otel Müdürü Nurettin Büyükbaş katıldı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. İlban, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ihtiyaç sahibi çocukların yüzünde tebessüm oluşturması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu proje, iyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğünün en güzel göstergesidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUBFA Öğrencilerinden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:51:05. #7.11#
SON DAKİKA: BUBFA Öğrencilerinden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.