Buca Belediyesi'ndeki İşçiler Eylemi Sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca Belediyesi'ndeki İşçiler Eylemi Sonlandırdı

Buca Belediyesi\'ndeki İşçiler Eylemi Sonlandırdı
10.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi'ndeki işçiler, yan haklarının ödeneceği garantisiyle eylemlerini bitirdi.

İZMİR'de Buca Belediyesi'ndeki işçiler, yan haklarını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eylemi sonlandırdı. Karara gerekçe olarak, geçmişten bu yana olan tüm yan hakların bugün ödeneceğinin garantisinin verilmesi olduğu belirtildi.

Buca Belediyesi'ndeki işçiler, geçmiş ve mevcuttaki yan haklarını 40 gün geçmesine rağmen almadıkları için dün başladıkları eylemi sonlandırdı. DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde süreçle ilgili muhatap olduğumuz kurumlar tarafından üyelerimizin alacağı iwallet kartları, kasım maaşından kalan yan haklar ve mesailerinizin tamamı saat 17.00'ye kadar hesaplarınızda olacağının garantisi alınmıştır. Bu nedenle bugün sabah itibariyle bütün üyelerimiz kendi iş yerlerinde işbaşı yapacaklardır. Buca Belediyesi'nde çalışan üyelerimizin, geldiğimiz günden beri alacağı olan bütün hakları bugün itibariyle ödenmiş olacak ve geriye dönük hiçbir alacağı kalmayacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Buca Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'ndeki İşçiler Eylemi Sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:53:25. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'ndeki İşçiler Eylemi Sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.