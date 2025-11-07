Buca Belediyesi'nden Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçedeki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimleri vermeyi sürdürüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve aydınlık yarınlara ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi'nin ücretsiz Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 4 – 6 yaş grubu öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi" verildi. Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme ve çürüklerden korunma yolları interaktif yöntemlerle anlatıldı. Kullanılan renkli materyaller, diş maketleri sayesinde eğitim oldukça eğlenceli geçerken çocuklar, doğru fırçalama yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı elde etti. Erken yaşta ağız hijyeni bilinci kazandırmayı hedefleyen eğitimler, çocukların gelişimlerine katkı sunarken ailelerin de takdirini topladı. Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitimlerin belediyeye ait okul öncesi eğitim merkezleri ve anaokullarında devam edeceği bildirildi.

"Sosyal projelerimizi sürdüreceğiz"

Çocukların sağlıklı, mutlu ve aydınlık yarınlara ulaşması için sosyal projelerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim önceliğimiz. Küçük yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak, ileride oluşabilecek pek çok sağlık sorununun önüne geçmek demektir. Bu tür koruyucu sağlık hizmetlerinin, toplum sağlığının geliştirilmesinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve gülümseyen bir Buca inşa edeceğiz" diye konuştu.