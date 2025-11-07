Buca Belediyesi'nden Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca Belediyesi'nden Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

07.11.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri vermeye devam ediyor. Başkan Görkem Duman, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçedeki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimleri vermeyi sürdürüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve aydınlık yarınlara ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi'nin ücretsiz Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 4 – 6 yaş grubu öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi" verildi. Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme ve çürüklerden korunma yolları interaktif yöntemlerle anlatıldı. Kullanılan renkli materyaller, diş maketleri sayesinde eğitim oldukça eğlenceli geçerken çocuklar, doğru fırçalama yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı elde etti. Erken yaşta ağız hijyeni bilinci kazandırmayı hedefleyen eğitimler, çocukların gelişimlerine katkı sunarken ailelerin de takdirini topladı. Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitimlerin belediyeye ait okul öncesi eğitim merkezleri ve anaokullarında devam edeceği bildirildi.

"Sosyal projelerimizi sürdüreceğiz"

Çocukların sağlıklı, mutlu ve aydınlık yarınlara ulaşması için sosyal projelerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim önceliğimiz. Küçük yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak, ileride oluşabilecek pek çok sağlık sorununun önüne geçmek demektir. Bu tür koruyucu sağlık hizmetlerinin, toplum sağlığının geliştirilmesinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve gülümseyen bir Buca inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’a yaptığına bakın 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Spor camiası yasta Gencecik futbolcunun acı ölümü Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Arnavutköy’de istinat duvarı ööktü, İki bina tahliye edildi Arnavutköy'de istinat duvarı ööktü, İki bina tahliye edildi
Brezilyalı fenomen Barbara Jankavski evinde ölü bulundu: Otopsi sonucu bekleniyor Brezilyalı fenomen Barbara Jankavski evinde ölü bulundu: Otopsi sonucu bekleniyor
Onur Air resmen iflas etti 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

09:59
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe’ye şok üstüne şok
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
09:50
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi
09:50
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü Dehşet anları kamerada
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
08:12
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
07:54
Futbolda bahis operasyonu 17’si hakem, 2’si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 10:31:30. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'nden Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.