Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Dünya Mutfağı Kursu - Son Dakika
Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Dünya Mutfağı Kursu

13.11.2025 11:48
Buca Belediyesi, Evka-1 Semt Evi'nde düzenlediği ücretsiz 'Dünya Mutfağı' kursu ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Kursa katılan kadınlar, dünya ve Türk mutfağından çeşitli yemekler öğrenerek yeni yetenekler kazanıyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin, Buca Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Evka-1 Semt Evi'nde kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz Dünya Mutfağı kursu devam ediyor.

Buca Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla semt evlerindeki kurslarına devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle Evka-1 Semt Evi'nde açılan ve tamamen ücretsiz olan "Dünya Mutfağı" kursu, bölge kadınlarının yeni yetenekler kazanma ve sosyalleşme noktası haline geldi.

"Ücret vermememiz oldukça avantajlı"

Eğitimler başladığından beri yaşadığı tecrübelerini anlatan Kursiyer Ünzide Özbaş, eğitimlerde hem dünya mutfağından hem de Türk mutfağından çeşitli yemekleri öğrendiklerini ifade ederek, "Kursa ücret vermememiz oldukça avantajlı. Bu tarz kurslar genellikle oldukça yüksek rakamlara eğitim veriyorlar" dedi.

Kursiyer Gülsen Erkent, ileride kızları bir yer açmak isterse diplomalarının olması için kursa katıldıklarını belirterek, "Bize bu imkan tanındığı için çok memnunum. Ücretli olarak kimse gidemiyor. Evde körelmesinler. Acilen başvursunlar. Gerçekten çok aktif ve enerjik oluyorsunuz" diye konuştu.

"Kursa 68 yaşında başladım"

Kursa 68 yaşında başladığını söyleyen Zeynep Saçlı, "Ben ne kadar evde yemek yapsam da burada farklı şeyler öğreniyoruz. Herkes gelebilir, öğrenmenin yaşı yok" dedi.

"En büyük hayalimi gerçekleştirmeye geldim"

Betül Dalgıç Koçak, 37 yıllık çalışma hayatının ardından en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Burada yemek yapabilmek ve arkadaşlarımla keyifli zaman geçirebilmek için katıldım. Aktif zaman geçirmek, daha keyifli vakit geçirmek için herkese tavsiye ediyorum, buyursunlar, gelsinler" diyerek tüm kadınları kurslara davet etti.

Kurs sonunda başarılı olan kadınlar, Buca Halk Eğitimi Merkezi onaylı sertifikaları ile isterlerse öğrendikleri becerileri meslek edinebilir ve aile ekonomilerine katkı sağlayabilirler.

Kaynak: ANKA

