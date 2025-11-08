Buca Belediyesi Ücretsiz Pilates Kurslarıyla Sağlıklı Yaşamı Destekliyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir kent hedefiyle başlattığı ücretsiz pilates kursları, devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sporu herkes için ulaşılabilir kılmak, sağlıklı bir kenti birlikte inşa etmenin en önemli adımı" dedi.

Buca Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin daha sağlıklı bir yaşama adım atması amacıyla başlattığı ücretsiz pilates kursları Bucalıların uğrak noktası oldu. Yıldız Evlendirme Dairesi ve Şirinyer Düğün Salonu olmak üzere iki farklı noktada uzman eğitmenler tarafından verilen derslere her yaştan Bucalı yoğun ilgi gösterdi. Buca Belediyesi olarak, sporu ve sağlıklı yaşamı lüks değil, temel bir hak olarak gördüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Vatandaşlarımızın açmış olduğumuz kurslara göstermiş olduğu yoğun ilgi bizlerin de motivasyonunu artırıyor. Bu yoğun talep, spor faaliyetlerimizin çeşitliliğini daha da artırma yönünde bizleri yüreklendiriyor. Önümüzdeki günler içinde gençlerimizden yaşlılarımıza, kadınlarımızdan çocuklarımıza kadar tüm kesimleri kucaklayacak fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek yeni projeleri hayata geçirmeye kararlıyız" diye konuştu.

"Gülmeye tekrardan başladım"

Kursiyer Handan Topçu, katıldığı kursların kendisine terapi gibi geldiğini ifade ederek, "Bir kayıp yaşamıştım ardından yıkılmıştım. Burası çok güzel geldi. Gülmeye tekrardan başladım. Kolumda ödem vardı, fizik tedavi alıyordum ama burası daha iyi geldi. Benim için bir terapi oldu. Görkem Bey'e çok teşekkür ederim. Çok sağ olun" dedi.

Kursiyer Hatice Selçuker, emekli maaşıyla spor yapmanın mümkün olmadığını, bu nedenle derslerin ücretsiz olmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Ruhumu güzelleştirdi, gönlümü iyileştirdi. Vücudumu iyileştirdi" diye konuştu.

Merve Macar ise derslere katılmanın bedensel ve ruhsal anlamda kendisine çok fazla şey kattığını belirterek, "Hem vücut olarak sıkılaştık hem de sağlık açısından kilo vermede faydası oldu uzun vadede. Hem bir arada olmak çok güzel hem de böyle sosyalleşmek açısından çok anlamlı oluyor" ifadelerini kullandı.