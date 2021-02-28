Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor - Son Dakika

Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor

28.02.2021 09:59
Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor, System.String[]

Gençleri bilim ve sanatla kucaklayan Buca Belediyesi, gençlik merkezlerinin üyeleri için sanat kursları başlatıyor.

Gençleri bilim ve sanatla kucaklayan Buca Belediyesi, gençlik merkezlerinin üyeleri için sanat kursları başlatıyor. Tarık Akan Gençlik Merkezinde düzenlenecek kurslar kapsamında, ücretsiz tiyatro eğitimiyle genç oyuncuların yetişmesine imkan sunulurken bağlamadan klarnete birçok alanda müzik eğitimi de verilecek.

Bucalı gençlerin ikinci evi olan Tarık Akan ve Işılay Saygın gençlik merkezlerinin üyeleri için kültür sanat kursları açılıyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle üst düzey önlemlerin alındığı Tarık Akan Gençlik Merkezinde tiyatro ve müzik kursları için başvurular başladı. Kurslara gençlik merkezlerinin üyesi, 18-25 yaş arası Buca'da ikamet eden gençler ile 18-29 yaş arası üniversitede öğrenim gören gençler ücretsiz başvuru yapabilecek.

Birbirinden güzel tiyatro performanslarını sahnelemek için heyecan duyan gençler için tiyatro kursu ön elemeleri 26 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ön elemeden geçen gençler, belirlenen tarihlerde tiyatro eğitimine başlayacak.

Tiyatro kursunun yanı sıra Tarık Akan Gençlik Merkezi genç müzisyenlere de kucak açacak. Gençlerden gelecek talebe göre açılacak kurslarda, usta sanatçı Teoman Dalcı bağlama, gitar, ritim, klarnet ve ney eğitimi verecek. - İZMİR

Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor
Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor
Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor

Buca Belediyesi, Tarık Akan, Tiyatro, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da sanatın temeli gençlik merkezlerinde atılıyor - Son Dakika


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