Buca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından Buca ve Gaziemir ilçeleri sınırında gerçekleştirilen operasyon kapsamında C.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 468 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR