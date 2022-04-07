Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu - Son Dakika
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Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu

07.04.2022 16:57
Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu

Ukrayna'da Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen katliam iddiaları dünyayı dehşete düşürürken, bir kurbanın hikayesi tüm dünyada yankı buldu. 52 yaşındaki İrina Filkina olduğu açıklanan Ukraynalı kadının kızı, annesinin Buça'dan kalkan bir tahliye otobüsüne binmeye çalıştığını ama otobüste yer olmadığı için bisikletle eve dönerken yolda katledildiğini öne sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ukrayna'da Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerden gelen katliam iddiaları dünyayı dehşete düşürürken, ojeli tırnaklarıyla dikkat çeken bir kurbanın trajik hikayesi uluslararası basına da yansıdı. 52 yaşındaki İrina Filkina olduğu açıklanan Ukraynalı kadının kızı, annesinin Buça'dan kalkan bir tahliye otobüsüne binmeye çalıştığını ama otobüste yer olmadığı için bisikletle eve dönerken yolda katledildiğini anlattı

KIRMIZI OJELERİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Reuters haber ajansının Buça'dan paylaştığı görüntülerden birinde, Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerden birinin manikürlü ve kırmızı ojeli tırnakları dikkat çekmişti. Bölgedeki bir Ukraynalı makyaj sanatçısı, fotoğraftaki kişinin 52 yaşındaki iki çocuk annesi İrina Filkina olduğunu açıkladı.

"HAYALİ POPÜLER BİR MAKYAJ SANATÇISI OLMAKTI"

Gostomel'de makyöz olarak çalışan Anastasya Subaçeva, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, sosyal medyada takip ettiği Filkina'nın ellerini hemen tanıdığını söyledi. Bir ısıtma merkezinde operatör olarak çalışan Filkina'nın Rus işgali başlamadan önce makyaj dersleri almak için kendisine başvurduğunu kaydeden Subaçeva, "Hayali popüler bir makyaj sanatçısı olmaktı" dedi.

Yıllardır durmadan çalışan iki çocuk annesi kadının yeni bir hayata başlayarak kendine daha fazla zaman ayırmayı planladığını ifade eden Subaçeva, savaşın başlamasıyla hayalleri suya düşen Filkina'nın iki kızıyla beraber Polonya sınırına kaçmak yerine insanlara yardım etmek üzere Buça'da kaldığını belirtti.

UKRAYNALI ASKERLERE YEMEK PİŞİRİYORDU

Kızlarından biri ise annesinin Buça'da Ukraynalı askerlere yemek pişirdiğini anlattı. Kadının kızlarından 26 yaşındaki Olga, CNN muhabirine, annesinin 5 Mart'ta Buça'dan kalkan bir tahliye otobüsüne binmeye çalıştığını ama otobüste yer olmadığı için bisikletle evine dönerken yolda katledildiğini ifade etti. Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Buça sokaklarında katledilen çok sayıda sivilin cansız bedeni olduğunu belirtirken Rusya, bu görüntülerin kurmaca olduğunu savunuyor.

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