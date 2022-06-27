Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Seyirtepe mevkisindeki ağaçlık alanda çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz yerleşim bölgesine yakın olan yangına hızla müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi

Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Buca Seyirtepe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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