Bucak'ta 5 Bin 124 Kursiyer Eğitim Aldı

09.01.2026 16:35
Bucak Halk Eğitim Merkezi'nde geçen yıl 158 kurs açıldı ve 5 bin 124 kursiyer eğitim aldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına geçen yıl 5 bin 124 kursiyer katıldı.

Bucak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arife Yalçın, yaptığı açıklamada, geçen yıl 158 kurs açıldığını söyledi.

Açılan kurslara 1702'si kadın 5 bin 124 kursiyerin katıldığını belirten Yalçın, en çok talep edilen kursların el sanatları ve dikiş olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

