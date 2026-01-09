Bucak\'ta 5 Bin 124 Kursiyer Eğitim Aldı

Burdur'un Bucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına geçen yıl 5 bin 124 kursiyer katıldı.

Bucak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arife Yalçın, yaptığı açıklamada, geçen yıl 158 kurs açıldığını söyledi.

Açılan kurslara 1702'si kadın 5 bin 124 kursiyerin katıldığını belirten Yalçın, en çok talep edilen kursların el sanatları ve dikiş olduğunu kaydetti.