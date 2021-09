BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ok atma etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bucak Belediyesi tarafından 'Ok atmayan kalmasın' sloganı ile şehir stadyumunda yapılan ve Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Oğuz'un da katıldığı ok atışlarına, en büyük ilgiyi çocuklar gösterdi. Bucak Gençlik Müdürlüğü Merkezi ve Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ok atışı stantlarında hem yetişkinler hem de çocuklar ok atışı yaptı.

Kaymakam Tanrıkulu, "İlçemizde sporun her dalına ilgi her geçen gün artıyor. Bucak Belediyesi'nin özellikle küçük çocuklarımızı okla tanıştırması güzel bir şey. İnşallah ilçemizden ok sporunu seven çocuklarımız çıkar, gelecekte Türkiye şampiyonları görürüz" dedi.

Başkan Ünal ise "Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bucak'ta ok atmayan kalmasın' etkinliği ile hem çocuklarımıza oku tanıtıyor hem de ok atışını öğretiyoruz. Tarihimize baktığımızda okun ilk önce avlanma ve savaş silahı olarak kullanılması sonra da spor dalı olarak kalması güzel bir şey. Ata sporumuzun yaşatılması ve tanıtılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi. İnşallah ilerleyen yıllarda ilçemizden de şampiyonlar çıkar" dedi.