Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Sıfır Atık Projesi Toplantısı Yapıldı

Bucak'ta Sıfır Atık Projesi Toplantısı Yapıldı

54 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bucak'ta Sıfır Atık Projesi Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Yalçın Sezgin, ilçe uygulanan projenin eğitim projesi olduğunu belirtti.

Gelecek nesillere çevre duyarlılığı bilincini aktarmak istediklerini anlatan Sezgin, "O yüzden önce okullardan başladık. İlçemiz genelinde sıfır atık ile geri dönüşüme katkı kazandıracağız. Hem israfı engelleyeceğiz hem de ekonomiye katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda proje koordinatörü çevre mühendisi Haşim Çevik de katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Mehmet Cadıl, Anadolu Lisesi, Burdur, Bucak, Güncel
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