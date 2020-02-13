Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı

7 saat önce

BURDUR'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı, System.String[]

BURDUR'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Havana Gündüz'den (75) haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak, Öykü Nisa Sak ve Aysun Damar'ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajı uygulandı. 1'i çocuk, 6 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 2'sinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Yörükler mahallesi, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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