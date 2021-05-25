Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz - Son Dakika

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz

25.05.2021 10:25
Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz, System.String[]

"Kendi altyapı oyuncularımız ile üst lige çıktık""Efecan Barlık sakatlık, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden oynayamıyor"Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Misli.

"Kendi altyapı oyuncularımız ile üst lige çıktık"

"Efecan Barlık sakatlık, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden oynayamıyor"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, açıklamalarda bulundu.Zor bir maç olduğunu dile getiren Cihan Aktaş, "Bucaspor, 1928 yılında kurulmuş. Bu ülkede hakikaten Çağlar'ı Cengiz'i, her ne kadar Altınordu dense de, Bucaspor kökenli bu çocuklar. Sürekli yetiştiriciliği ile ön planda olan, sürekli altyapıdan futbolcu çıkaran bir kulüp. Ben bu kulübün 3 yıl önce başına geldiğimde borç batağına batmış, kapanmak üzereydi. 2'nci Lig'den düşmüş, bizdeyken 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Her şeyden önce İzmirli gençleri Avrupa'ya çıkaran bir kulüptü. Yetiştiricilik noktasına baktığınızda, bence bambaşka bir yeri var. 'Biz ne yapmak istiyoruz?' dedik, Bucaspor'u alırken; 'Tekrar yetiştirici kulüp olması konusunda hareket edelim' dedik. Bugün bu şampiyonluğu alan takımdan ilk 11'deki 6 kişi altyapı çocuğu. Bu kadronun içerisinde 18 kişilik kadronun 12'si altyapıdan ve bunların yaş ortalamasına bakarsanız 16-17. Bugün sahadaki çocukların çoğunun yaşları 20'ydi" dedi."KENDİ ALTYAPI OYUNCULARIMIZ İLE ÜST LİGE ÇIKTIK"Cihan Aktaş, yapılan transferlerle değil kendi altyapılarında yetişen sporcularla bir üst lige çıktıklarını vurgulayarak, "Kendi yeteneklerimiz ile kendi çıkardıklarımız ile şampiyon olduk. Bunu yapmak için zaten bu kulübü satın aldık, borçlarını kapattık. Türk futbolunda ödeme düzenine bakarsanız en iyi ödeme düzenine sahip, şu gün şu tarihte neredeyse futbolculara hiç borcu olmadan gelmiş bir kulüptür. Biz burayı alırken bir fabrika olarak düşündük. Zamanımın birçoğunu buraya harcıyorum. 'Biz nereye gidebiliriz'e baktık. 3'üncü Lig, 2'nci Lig bizim hiçbir zaman hayalimiz değil. Nereye gidebiliriz noktasında baktığımızda, 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz. Biz bu kulübü her sene üst lige çıkarma yönünde bir strateji uyguladık.  Bazen olmuyor; geçen sene pandeminin aksiliğini yaşadık yine Play-Off'ta çıkamadık. Bunlar olağan şeyler, bugün de kaybedebilirdik. Ama bizim burada var olma sebebimiz Türk futboluna gerçek anlamda katkı sunabilmek. 3'üncü Lig kulübü olarak sporcu sağlığı merkezine 15 milyon TL'lik yatırım yaptık" diye konuştu."EFECAN BARLIK SAKATLIK, İLGİSİZLİK VE BİLGİSİZLİK YÜZÜNDEN OYNAYAMIYOR"

18 yaşındaki defans oyuncusu Efecan Barlık hakkında da bilgiler veren Cihan Aktaş, "Efecan Barlık'ı Başakşehir'e sattım. Tam bu çocuk orada forma bulur derken, çapraz bağını kopardı milli takımda. Tekrar dahil olacak derken, birkaç gün önce yine çapraz bağı koptu. Bucaspor'un tarihinde alt liglerde her yıl gol kralı olmuş biri olmasına rağmen sakatlanarak kaldı. Sakatlık, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden oynayamıyor o çocuk orada ki almayı düşünüyorlardı. Sıkı takip ettiğimiz futbolcu, çünkü satışlarından payımız var. Biz bu işe daha farklı baktık. ve şu an sporcu sağlığı merkezimiz ile bugün 3 tane çim, 4 tane suni çim sahamız ile gerçekten üretim yapmaya yönelik bir yapımız var. Aynı zamanda yarışmacı bir kulübüz ama yarışmacı olurken A'yı B'yi getirerek değil, para ile şampiyon olmak yerine kendimiz şampiyon olmak için buradaydık. Bugün son golü atan çocuk 8 senedir Bucaspor'da oynuyor. Geçen sene Turgutluspor'a kiralık vermiştim, Play-Off'tan çıkarken son golü attı ve çıktı takım üst lige. Bucaspor'a geri geldi ve son golü attı biz de üst lige çıktık, mutluyuz" şeklinde konuştu.


Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz
Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz

Cihan Aktaş, Şampiyon, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu Beden öğretmeni, hobi olarak toplamaya başladığı kaya balının kilosunu 1000 liradan satıyor Beden öğretmeni, hobi olarak toplamaya başladığı kaya balının kilosunu 1000 liradan satıyor Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Bakan Soylu, Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi

Son Dakika Haberleri
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:10 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
10:01 Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar!
09:41 Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!
09:40 Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
09:21 Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
09:19 Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu
09:13 Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?
09:11 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor         
10:16
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar! Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar!         
10:01
Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama         
09:40
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 10:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement