Bucaspor Başkanı Aktaş'ın mutlu günü

TFF 3. Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş baba oldu. Başkan Cihan Aktaş ile eşi Refika Tuğçe Aktaş ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Önceki gün akşam saatlerinde Refika Tuğçe Aktaş sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çiçeği burnunda anne baba evliliklerinin ilk yılında kucaklarına aldıkları ilk bebeklerine Aras Aktaş ismini verdi.

Cihan Aktaş, müjdeyi sosyal medya hesaplarında fotoğraflı olarak duyurdu. Aktaş mesajında, "Ailemize hoş geldin Aras bebek. Rabbime şükürler olsun. Bugün en mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Bana bu mutluluğu yaşatan eşim Refika Tuğçe Hanım'a ve sevincimizi paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Dilerim ki vatanına, milletine hayırlı bir evlat olursun oğlum. Ömrün uzun olsun" ifadelerini kullandı.