Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Ferhat da Tamam

Bucaspor'da Ferhat da Tamam

24 dakika önce

TRANSFER yasağını kaldırmak için borçlu olduğu 29 eski futbolcusuyla anlaşma zemini arayan 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, şu an Altay forması giyen Ferhat Çulcuoğlu'ya da el sıkıştı.

Bucaspor'da Ferhat da Tamam, System.String[]


TRANSFER yasağını kaldırmak için borçlu olduğu 29 eski futbolcusuyla anlaşma zemini arayan 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, şu an Altay forması giyen Ferhat Çulcuoğlu'ya da el sıkıştı. Sarı-lacivertli yönetimle görüşen Ferhat'ın transferin açılması için alacağı konusunda muvafakatname vermeyi kabul ettiği açıklandı. Transfer yapabilmek için eski futbolculardan Veli Kızılkaya, Serkan Yanık ve Recep Niyaz'la el sıkışması gereken Bucaspor'un bu isimlerden henüz olumlu yanıt alamadığı bildirildi.

Başkan Cihan Aktaş'ın Fransa'da bulunan Serkan'a ulaşamadığı, Veli ve Recep'in ise kurmaylardan bir miktar para talep ettiği kaydedildi. Anlaşma sağlanan 26 futbolcuyla hiçbir ödeme yapmayan Aktaş'ın, "Veli ve Recep'e para ödersem diğer oyunculara haksızlık yapmış olurum. O yüzden böyle bir beklenti içine girmemeliler. Biz anlaşmak için görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Transferi açacağımıza inanıyorum" dediği vurgulandı - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

Altay, Ferhat Çulcuoğlu, Bucaspor, Spor
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