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Buckingham Sarayı'nda koronavirüs dalgası yayılıyor
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından İngiliz medyasında gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından İngiliz medyasında gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın en son 11 Mart'ta Kraliçe ile görüştüğü belirtildi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in en son 11 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Kraliçe'nin sağlığı ve refahı için tüm gerekli tedbirleri uyguladığı yinelendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
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