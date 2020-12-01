BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona - Son Dakika

BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona

01.12.2020 12:18

Arjantin'de geçen hafta hayatını kaybeden ülkenin sembol isimlerinden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayranları, Maradona'yı "tarihin en iyi futbolcusu" ve "Arjantin'in dünyadaki temsilcisi" olarak görüyor.

Arjantin'de geçen hafta hayatını kaybeden ülkenin sembol isimlerinden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayranları, Maradona'yı "tarihin en iyi futbolcusu" ve "Arjantin'in dünyadaki temsilcisi" olarak görüyor.

Maradona'yı anmak için yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımın stadı La Bombonera'ya gelen Maradona hayranları, AA muhabirinin, "Maradona deyince aklınıza ne geliyor?" ve "Maradona sizin için neden önemliydi?" sorularını yanıtladı.

Maradona'dan bahsederken duygulanan Adalberto, "Ölüm haberi geldiğinde inanamadım, tüylerim diken diken oldu. Başımdan aşağı soğuk su dökülmüş gibiydi. Diego, benim için önemli çünkü bana verebileceği her şeyi verdi. Bana (Dünya Kupası) 1986 sevincini yaşattı, İngilizlere attığı gol, Tanrının eli… benim için her şey Diego, o benim hayatım." ifadelerini kullandı.

Adalberto, sevenlerinin onun için ağladığını belirterek "Diğer futbolcular kusura bakmasınlar ama Diego, en büyük futbolcudur, tarihin en büyük futbolcusu Maradona'dır. Huzur içinde yatsın." dedi.

Efsane futbolcunun ölümünü "çok büyük bir acı" olarak niteleyen Gabriel, "Benim için Maradona her şeydi. Futbolu seven her çocuk gibi ben de onun gibi oynamayı hayal ederdim ve onun ölümü, bize çok ağır bir darbe oldu." diye konuştu.

Gabriel, "Diego senin için neden önemliydi?" sorusuna, "Diego, Arjantin bayrağını bütün dünyaya taşıdı. 1982'deki savaştan sonra Diego'nun İngiltere'ye yaptığı inanılmaz bir şeydi. Şurası bir gerçek ki; Diego'yu tanımlamaya kelimeler yetmez." şeklinde cevap verdi.

"Sahada herkese karşı aynı şekilde oynadı"

Taksici Eduardo Velazquez, Maradona'yı "dünya tarihindeki en iyi oyuncu" olarak niteleyerek, şunları söyledi:

"Onu burada oynarken gördüm, Diego, takımı tek başına taşıyordu. Sakatlandığında 3 maç oynamadı ona rağmen takımını sırtlıyordu. Onun burada en iyi gollerini attığına şahit oldum. Mesela Boca Juniors, River Plate'i 3-2 yendiğinde, herkesin ağzı açık kalmıştı. Artık Diego gibisi yok, iyi kalpli biriydi.

Diego sadece benim değil, ulusal ve dünya futbolu için önemliydi. Kenar mahalleden çıktı ve sahada herkese karşı aynı şekilde oynadı. Maradona, etrafındakileri geliştiren biriydi."

Koyu bir Boca Juniors taraftarı olan Carlos da şu ifadeleri kullandı:

"Diego her şeydir, futboldur, Arjantin'dir, Boca Juniors formasıdır. Onun gidişi bizim için büyük bir kayıp. O, sahada bize verdiği her şey için önemliydi. Çünkü Arjantin, Maradona sayesinde dünyanın birçok yerinde tanınıyor. Bunun için çok uzağa gitmeye gerek yok, televizyonda ona edilen teşekkürlere bakın, Arjantin bayrağının olduğu ülkelere… Lübnan'da savaşın ortasında Arjantin bayrağı, Maradona'nın bayrağı var. Gerçekten o, sınırları aştı."

"Maradona herkesin sesi oldu"

Boca Juniors'ta futbol oynayan kızını antrenmana getiren Estefania, "Maradona, dünyanın en büyüğü ve bizim dünyadaki temsilcimizdi. Onu konuşmaya devam etmemiz, insanların onun için buraya gelmesi dikkatimizi çekiyor." dedi.

Estefania, Arjantin'in 1982'de İngiltere'ye karşı kaybettiği Falkland Savaşı'na işaret ederek, "1986'da dünya kupasını aldığımızda ben daha annemin karnındaydım. Maradona, kaybettiğimiz şeylerin bir kısmını bize geri kazandırdı. Acımasız, sert ve adaletsiz bir savaştan geliyorduk ve o, herkesin sesi oldu. Sanırım öyle de olmaya devam edecek çünkü o, güce karşı savaştı." diye konuştu.

Estefania'nın kızı Salma da "Diego'nun gidişine inanamıyorum, büyük bir oyuncuydu, onu hep öyle hatırlayacağız ve hep öyle kalacak. O, tarihe yazılacak." ifadesini kullandı.

"Diego, Arjantin için en üst seviyedir"

Mauro, Maradona'nın Arjantin'i temsil ettiğini vurgulayarak "Futbol konuşulduğunda, Maradona konuşulur. Bu, kalbimizde taşıdığımız bir şey. Dünya, bizi Papa veya başka bir şeyden değil, Maradona sayesinde tanıyor. 'Arjantin' dendiğinde ilk söylenen şey, Maradona'dır." diye konuştu.

Maradona'nın kendisi için önemini Mauro, şu sözlerle ifade etti:

"Maradona'nın futbol sahasında yaptıklarını başkası yapamayacak. Onun yaptığı şey ve ülkemizi temsil etme biçimi eşsizdir. 2014 Dünya Kupası'nda Messi'yi izlemek için Brezilya'ya, Amerika Kupası'nda Şili ve New York'a gittim.

Messi'yi Maradona ile karşılaştıramazsınız. Maradona, milli marşı gururla söylerdi, göğsü kabarırdı. Bizim mevcut idolümüz, yani Messi, Diego'nun topuklarına bile ulaşamaz. Diego, Arjantin için en üst seviyedir. Asla herhangi bir futbolcuyla karşılaştırılamayacak ve bu yüzden onun yerini almak çok zor olacak."

BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona

Diego Armando Maradona, Arjantin, Futbolcu, Efsane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış         
12:23
Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı         
12:05
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti         
11:34
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:21
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü         
10:49
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei