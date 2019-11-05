"Bugün fidan yarın nefes" etkinliği

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünce ülke genelinde eş zamanlı yapılacak fidan dikim etkinliğinde Adana ve Osmaniye'de 58 noktada 300 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" adı altında "Geleceğe nefes ol" sloganıyla 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın dikilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Söz konusu etkinlikle ülke olarak tek seferde en fazla fidan dikimi Guinness rekoru kırmayı hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"11 Kasım'da saat 11.11'de Adana ve Osmaniye'de 58 noktada 300 bin fidan toprakla buluşacak. Etkinliğe yöremizden 27 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 40'ın üzerinde farklı türde fidan dikimi yapılacak."

Yılmaz, Sarıçam ilçesi kırsaldaki Gökbuket Mahallesinde fidan dikimi tören düzenleneceğini belirterek, vatandaşları davet etti.