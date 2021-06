Bugün LCS Yaz Mevsiminde 1. Hafta 3. Gün Karşılaşmaları Oynanacak! - Son Dakika

Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in de bulunduğu büyük bölgelerden biri olan Kuzey Amerika'nın League of Legends ligi LCS Yaz Mevsiminde 1. Hafta 3. Gün karşılaşmaları bugün saat 23.00'de Dignitas vs. 100 Thieves mücadelesi ile başlayacak.

LCS Yaz Mevsiminde 1 Hafta 3. Gün fikstürü şu şekilde:

6 Haziran Pazar - 7 Haziran Pazartesi

23.00| 100 Thieves vs. Dignitas

00.00| Evil Geniuses vs. FlyQuest

01.00| Cloud9 vs. Team Liquid

02.00| TSM vs. Golden Guardians

03.00| CLG vs. Immortals

Fikstürlerdeki saatlerin tamamı Türkiye saati üzerindendir.

LCS 2021 Bahar Mevsiminin puan tablosu ile Yaz Mevsimi başladı. Bu yüzden puan tablosunda Yaz Mevsiminin ilk haftası başlamadan evvel halihazırda 18 karşılaşma bulunuyordu. İlk iki günün ardından ise puan durumu şu şekilde:

LCS 2021 Yaz Mevsimi Puan Durumu

1. TSM (14G-6Y)

2. Cloud9 (13G-7Y)

3. Dignitas (13G-7Y)

4. Team Liquid (13G-7Y)

5. 100 Thieves (12G-8Y)

6. Evil Geniuses (10G-10Y)

7. Immortals (9G-11Y)

8. FlyQuest (7G-13Y)

9. Counter Logic Gaming (5G-15Y)

10. Golden Guardians (4G-16Y)

Temsilcimiz Closer'ın maçlarını canlı olarak , veya takip edebilirsiniz. Temsilcimize Playerbros ailesi olarak yürekten başarılar dileriz.