Bugün maç var mı? 29 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? - Son Dakika
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Bugün maç var mı? 29 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 29 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Hafta ortasına yaklaşılırken televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 29 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “29 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 29 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, hafta içi ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 29 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 29 Eylül Salı TV yayın akışı...

29 EYLÜL SALI MAÇ PROGRAMI

  • 07:00 - TRT Spor - Almanya Bundesliga Özetler
  • 07:30 - TRT Spor - UEFA Avrupa Ligi Özetler
  • 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 08:00 - TRT Spor - İlk Baskı
  • 10:15 - TRT Spor - UEFA Avrupa Ligi En Güzel Goller
  • 10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni
  • 11:00 - TRT Spor - Spor Manşet
  • 11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem
  • 12:30 - TRT Spor - Gün Ortası
  • 12:30 - HT Spor - Kürsü
  • 13:00 - HT Spor - Bakış Açısı
  • 13:30 - TRT Spor - İspanya La Liga Özetler
  • 14:00 - TRT Spor - Spor Stüdyosu
  • 15:00 - HT Spor - Satır Arası
Bugün maç var mı? 29 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
  • 15:30 - TRT Spor - Spor Merkezi
  • 16:00 - TRT Spor - Hedef Süper Lig
  • 17:30 - TRT Spor - Spor Dijital
  • 18:00 - HT Spor - HT Spor Ana Haber
  • 18:00 - TRT Spor - Ezgi Sütcü ile Ana Haber
  • 19:30 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 20:00 - HT Spor - Serdal Adalı Özel Röportaj
  • 20:00 - A Spor - Uluslar Ligi Özel
  • 21:45 - S Sport Plus - Slovenya - Kuzey Makedonya
  • 21:45 - S Sport Plus - Slovakya - Kazakistan
  • 21:45 - A Para - İskoçya - İsviçre
  • 21:45 - A Haber - Çekya - İngiltere
  • 21:45 - A Spor - İspanya - Hırvatistan
  • 22:00 - HT Spor - Gece Yarısı
  • 22:00 - TRT Spor - Futbol Anadolu
  • 23:30 - A Spor - Son Sayfa
  • 23:30 - TRT Spor - Muhabir Saati
Star TvShow TvKanal DEylülStarDiziTv8NOWTrtAtvSon Dakika

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