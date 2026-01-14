Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler - Son Dakika
Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler

14.01.2026 00:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz zirveye katılacak, TBMM toplanacak, spor etkinlikleri devam edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek, Beşiktaş'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/14.00/09.30/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verileri ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak.

(Abu Dabi)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Yazma Mushaflar Dairesi'nin ilk yayını "Şevki Efendi Mushafı"nın tanıtım programına ve 2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.30/19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.45)

2- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarına devam edilecek. Aliağa Futbol-Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği, İstanbulspor-Trabzonspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(İzmir/13.00/Antalya/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibini ağırlayacak, Beşiktaş GAİN ise Fransa'nın Cosea takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/19.00/Bourg-en-Bresse/21.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Cholet Basket'i konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, Yunanistan'ın Peristeri takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçlarında, E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek

(Girona/21.00/Mond de Marsan/21.30)

7- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, A Grubu'nda VakıfBank, Romanya'nın CS Volei Alba ekibini konuk edecek, D Grubu'nda Zeren Spor ise Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Lodz/22.30)

8- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçlarında, Galatasaray Daikin, Belçika'nın Darta Bevo ekibini ağırlayacak, Türk Hava Yolları ise Almanya'nın Allianz MTV takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30/Stuttgart/21.30)

