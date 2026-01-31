Bugün Yapılacak Önemli Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'na katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TOKİ Konutları Kura Töreni'ne, Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kuruluna ve Köklerden Geleceğe AK Parti Kadın Kolları Çalıştayı'na iştirak edecek.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenecek "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve Pazarcık Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'ne, Valilikteki Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İmza Töreni'ne ve AK Parti İl Danışma Meclisi'ne iştirak edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçını izleyecek.

2- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına Alanyaspor-Eyüpspor, Başakşehir-Ç.Rizespor, Beşiktaş-Konyaspor ve Göztepe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Iğdır FK-Manisa FK, Erzurumspor FK- Sarıyer, Çorum FK-Keçiörengücü ve Bodrum FK-Serikspor maçlarıyla sürecek.

4- Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, Mersinspor-Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut-Beşiktaş BOA maçlarıyla sürecek.

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftası, Kuzeyboru-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor, Zerenspor-Türk Hava Yolları, Göztepe-İlbank, Beşiktaş-Aras Kargo ve Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Odunpazarı-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka ile Elena Rybakina karşılaşacak.

10- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta, birer müsabakayla başlayacak.

11- TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta, 20 karşılaşmayla başlayacak.

