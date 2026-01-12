Bugünkü Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika
Bugünkü Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

12.01.2026 09:16
CHP, Eğitim, Ticaret ve Spor alanlarında önemli etkinlikler Ankara'da gerçekleşecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yapılacak Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayıt Dışı Ticaret ile Mücadele Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (637 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını, 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, 2 maçla tamamlanacak.

***

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Spor, Son Dakika

