Bugünkü Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

13.01.2026 09:16
CHP, bakanlıklar ve spor etkinlikleri hakkında bilgiler verildi. Önemli gündem maddeleri var.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hakimevi'nde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1456 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını, 10 yıl (3521 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları başlayacak. Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-Boluspor, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fethiyespor-Galatasaray maçları oynanacak.

(Antalya/13.00/İstanbul/15.30/Gaziantep/18.00/Muğla/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

