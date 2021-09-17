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Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım - Son Dakika

Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım

17.09.2021 12:25

İş hayatının yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmeyen sunucu Buket Aydın, konuk olduğu canlı yayında yıllar önce uğradığı ihaneti anlattı. İhaneti mesajla yakaladığını söyleyen Aydın, "Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm" ifadelerine yer verdi.

Haber spikeri Buket Aydın, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında hayatıyla ilgili konuşan Aydın, daha önce uğradığı bir ihaneti de tüm detaylarıyla anlattı.

"İHANETİ YAŞADIM AMA BEN KİN TUTMAM"

Sunucuların "Hiç ihanete uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Buket Aydın şunları söyledi: "İhaneti yaşadım... Sinirlendim, üzüldüm ama şey oluyor bir süre sonra bir şey ifade etmiyor. Ben bir şeylerin acısıyla yaşayan bir insan değilim. Çabuk unuturum, kin tutmam. Herkes kendine yapar. İhanet ilk aşamada şok edici oluyor. Özellikle araştırmam... Mutlaka benim önüme düşer bu konular."

Buket Aydın'dan canlı yayında çok konuşulacak aldatılma itirafı: İhaneti mesajla yakaladım

"KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE TELEFONDAKİ MESAJLA İHANETİ YAKALADIM"

"İhaneti mesajla yakaladım. Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm. Biraz üzerine gidince konu ortaya çıktı. Yapan kendisine yapar. Sonunda kendisi üzülür. İhanet günün sonunda ona yük olur. Ona dert olur, ona sıkıntı olur... İlk başta öyleymiş gibi görünmez ama sıkıntıyı hep ihanet eden çeker..."

"KARA PROPAGANDA YAPARAK BANA SALDIRDILAR"

Buket Aydın, boşandıktan sonra kendisini üzen ve kıran haberlerle ilgili de "İhanet iddiaları beni çok üzdü. Yok o vardı, yok bu vardı boşandı falan... Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bu ne bana yakışır ne de bunu karşı tarafa yaparım. Ben böyle olacağını açıkçası bekliyordum. Bu haberlerin çıkmasına da hiç şaşırmadım. Bir kurumda işe başlamıştım. İnsanların bana negatif bir yaklaşımı oldu. 'Neden o orada, biz orada değilizcilerin alttan köpürtmeleriyle sürekli bir kara propaganda halinde bana saldırdılar. Sürekli negatif senaryolar önüme konmuştu. Herkesi Allah'a havale ediyorum. O süreçte neler yaşadım... Sadece evlenme-boşanma, ilişkiler konusunda değil" dedi.

Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım

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Son Dakika Magazin Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım - Son Dakika
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