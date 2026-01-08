Bükreş-Ankara Uçuşları Başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ekim ayında Bükreş'te Ankara'ya doğrudan uçuş çağrısında bulunduğunu anımsatarak, ilgili kurumların çalışmalarıyla Bükreş-Ankara seferlerinin başlatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te ekim ayında gerçekleşen Türk Dünyası programında Ankara'ya doğrudan uçuşların başlatılması konusunda Romanya Ulaştırma Bakanlığına bir çağrıda bulunduğunu belirtti.

"Bu çağrımız ilgili kurumlarımızın da çalışmaları ile sonuç vermiş ve Bükreş-Ankara uçuşlarının başlaması kararlaştırılmıştır" ifadesini kullanan Zorlu, kararın başkentlilere hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'li Zorlu, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yönetimine de teşekkür etti.