Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 23 bin 800 öğrenci karne aldı
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Bulanık'ta 23 bin 800 öğrenci karne aldı

52 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki 25 bin 800 öğrenci karnelerini alarak 11 hafta sürecek yaz tatiline girdiler.

Bulanık'ta 23 bin 800 öğrenci karne aldı, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki 25 bin 800 öğrenci karnelerini alarak 11 hafta sürecek yaz tatiline girdiler.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Mevlana İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen katıldı. Karne dağıtım töreninde öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip, onlara bol kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye etti. Başarısız öğrencinin olmadığını, her çocuğun başarılı olduğu bir alanın mutlaka olduğunu dile getiren Edip, "Her çocuğumuzun başarılı olduğu bir alan mutlaka vardır. Öğrencilerimizin karnelerindeki notlar ne olursa olsun onlara sımsıkı sarılalım. Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumasını istiyorum. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak. Tatilde kitap okuyarak, okuma alışkanlığı kazanmalısınız. Günde en az 10 yaprak kitap okuyun. Birde bugünden hedefinizi belirleyin ve ona göre çalışın" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Muş, Bulanık, Güncel
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