Son Dakika Haberleri: Bulduğu 14 bin TL'lik altın kolyeyi sahibine teslim etti
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Bulduğu 14 bin TL'lik altın kolyeyi sahibine teslim etti

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Elnur Mintaş'ın sokakta düşürdüğü 14 bin TL'lik altın kolyeyi bulan Hasan Hüseyin Usluer, polis merkezine gidip, teslim etti.

Bulduğu 14 bin TL'lik altın kolyeyi sahibine teslim etti, System.String[]
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Elnur Mintaş'ın sokakta düşürdüğü 14 bin TL'lik altın kolyeyi bulan Hasan Hüseyin Usluer, polis merkezine gidip, teslim etti. Mintaş, kolyesini bulup getiren Usluer'in elini öperek teşekkür etti.
Tavşanlı ilçesinde oturan Elnur Mintaş, geçen Cumartesi akşamı yakınlarının düğününe katıldı. Gece eve dönerken boynundaki yaklaşık 14 bin TL'lik altın kolyesi ve küpelerini düşüren Mintaş, durumu fark edince Tavşanlı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Mintaş durumu anlatırken, Polis Merkezi'ne gelen Güzelyurt köyünde oturan Hasan Hüseyin Usluer ise düğün salonu çevresinde dolaştığı sırada altın kolye ve küpeleri bulduğunu söyleyip polislere teslim etti. Kolye ve küpelerin Elnur Mintaş'a ait olduğunu tespit edilerek kendisine teslim edildi. Elnur Mintaş, kolyesini bulan Hasan Usluer'in elini öperek teşekkür etti. Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Mustafa Özel, Hasan Hüseyin Usluer'in göstermiş olduğu bu güzel davranıştan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:46 Kaynak: DHA
Tavşanlı, Polis, Güncel
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