Bülent Emin Yarar'ın Sonsuz Temsili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bülent Emin Yarar'ın Sonsuz Temsili

Bülent Emin Yarar\'ın Sonsuz Temsili
19.01.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatrocu Bülent Emin Yarar, Devlet Tiyatroları'ndaki son oyununu 'Profesyonel' ile sahneledi.

Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, emeklilik öncesi Devlet Tiyatroları'ndaki (DT) son temsilini Küçükçekmece DT Sahnesi'nde "Profesyonel" oyunu ile gerçekleştirdi.

DT'den yapılan açıklamaya göre, oyuncu Bülent Emin Yarar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başladığı uzun sanat yolculuğunda pek çok unutulmaz role imza attı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde ve turnelerle izleyicinin belleğine kazınan "Cyrano de Bergerac", "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı", "Şapka", "Müfettiş" gibi performanslar izleyicinin karşısına çıkan Yarar, 16 yıl boyunca Profesyonel'i, 13 yıl süresince ise Hamlet'i seyirciyle buluşturdu.

Usta sanatçı, başrolü Yetkin Dikinciler ile paylaştığı Profesyonel oyununun Küçükçekmece DT Sahnesi'ndeki son temsilinde dün akşam sahnede izleyenlerle buluştu.

Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi.

Perdelerin kapanması ve yoğun alkışların ardından söz alan Işıtan, hem kurumun hem de tiyatro camiasının ortak duygularını dile getirdi. Işıtan, Devlet Tiyatroları adına Yarar'a ödül takdim etti.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Bülent Emin Yarar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Emin Yarar'ın Sonsuz Temsili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:17:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bülent Emin Yarar'ın Sonsuz Temsili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.